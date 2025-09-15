飛距離454フィート＆打球速度114.8マイルの49号【MLB】ドジャース 13ー7 ジャイアンツ（日本時間14日・サンフランシスコ）“敵”であっても驚かざるを得なかった。ドジャース・大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、ジャイアンツ戦に「1番・指名打者」で先発出場。3回に今季ドジャース選手で最長となる飛距離454フィート（約138.4メートル）の特大49号を放った。打った直後、敵地で広がった“光景”が話題を呼んでいる。1-4で迎