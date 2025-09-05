【2025年新曲特集 10日間無料キャンペーン】 開催期間：9月5日10時～9月15日9時59分 任天堂は、Nintendo Switch用カラオケソフト「カラオケJOYSOUND for Nintendo Switch」において、「2025年新曲特集 10日間無料キャンペーン」を9月5日10時から9月15日9時59分まで実施する。 「カラオケJOYSOUND for Nintendo Switch」は、期間券（利用券）を購入すれば全16万曲以上の中か