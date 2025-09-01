アイドルグループ・iLiFE!のメンバー・若葉のあさんが2025年8月31日、「拡散されている写真」について説明した。「拡散されている写真は中学2年生の時の写真」iLiFE!をめぐっては、27日に武道館公演を行ったが、暴露系SNSアカウントが24日頃にメンバーの那蘭のどかさんがファンとの交際を示唆する画像等を公開、武道館公演をもって脱退することが発表されていた。また、リーダーの心花りりさんも25日に暴露系SNSアカウントが、心花