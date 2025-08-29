8月30日19時よりフジテレビにて『芸能人が本気で考えた！ドッキリGPドッキリも地球を救う 4時間テレビSP』が放送。超大作「ドッキリのドレミのうた ～timelesz ver.～」がついに完成する。 ■今やフジテレビの夏の風物詩のひとつになった『ドッキリGP』4時間テレビSP 『芸能人が本気で考えた！ドッキリGP』は、東野幸治と小池栄子がMC、恵俊彰、timelesz菊池風磨、Snow Man向井康二、Travis Japan松田元太がドッキ