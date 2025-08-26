£²£¶Æü¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡ª¡ª¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö²Æ¥Ð¥Æ²ò¾Ã¡ª»ä¤ÎºÇ¹â¤ÎÄ´Ì£ÎÁ£Ó£Ð¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£·ãÊÑ¤Î¥·¥ç¡¼¥ÈÈ±¡õ¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ÇÇòÀÐÈþÈÁ¡Ê£´£·¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¥È¥ó¥«¥Ä¤Ë¡Ö¥ì¥â¥ó¤Ï¹Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¥È¥ó¥«¥Ä¤À¤±¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¥ì¥â¥ó¤ò¿©¤Ù¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£°ìÈÖ¤ª¤¤¤·¤¤¿©¤ÙÊý¤Ç¤¹¡×¤È¤³¤À¤ï¤ê¤òÁÊ¤¨¤¿¡£¹âÅèÀ¯¹¨¤¬¡Ö¥Æ¥­¡¼¥é°û¤ß¤ß¤¿¤¤