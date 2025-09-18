ニューストップ > からだニュース > 「自分へのご褒美」炭水化物や脂質に偏ったストレス食いは心のSOSか… 生活に役立つメンタルヘルスさん連載 ライブドアざっくり新書 「自分へのご褒美」炭水化物や脂質に偏ったストレス食いは心のSOSかも？ 2025年9月18日 18時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 精神科医らが「ストレス食い」について書籍で解説している 心がエネルギー不足に陥っているサインなのかもしれないと説明 うつ病の人は血液中の脂質が高い傾向であるとの調査結果もあるという 記事を読む おすすめ記事 【世界陸上】「眠れる森の美女」マフチフ、眠る間に決勝進出決定 一発成功→雨でぬれない場所に移動し再びスヤスヤ 2025年9月18日 20時54分 「なんで身を削らなきゃいけないの」渡邊渚、YouTube“再生数ダウン”に居直り「言わないほうがいい」視聴者ツッコミ…“足つぼリアクション”解禁で方向性模索も 2025年9月18日 15時45分 ファミマ、ファミチキ食べ放題を事前予約制にて実施！「ファミチキ」「ファミチキ レッド」を30分間おかわり自由 2025年9月18日 17時27分 【清水 芽々】「タワマン低層階民」が受けている「高層階マウント」がヤバい…！「低層階の子供は入れない公園」「パーティでも水とジュースだけ」「エレベーターにも乗れない」 2025年9月11日 7時0分 横浜のアパート 深夜１時にインターホンで玄関開けた女性が切り付けられる 殺人未遂などの容疑で男を逮捕 2025年9月17日 22時10分