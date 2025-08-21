子どもがスポーツ系の習い事をしているママにとって、練習に伴う「車送迎」は悩ましい問題。自分の子どもだけでなく、子どもの友達やママ友まで送迎しなければならず、不安に思っているママもいることでしょう。もしかしたら慎重な性格の人ほど、気軽に「車で送るよ」と言えないのかもしれませんね。しかしそれでも「送迎して」とママ友に頼まれてしまったら……あなたならどうしますか？第10話私の心の支え【スズネの気持ち】【