沖縄美ら海水族館はジンベエザメやマンタの展示で有名だ。海洋生物学者の泉貴人さんは「建物を出る直前まで、興味深い展示の嵐だ。深海コーナーもぜひ見てほしい」という。九州地方の水族館とともに紹介しよう――。※本稿は、泉貴人『水族館のひみつ 海洋生物学者が教える水族館のきらめき』（中公新書ラクレ）の一部を再編集したものです。写真＝共同通信社開館20周年を迎えた「沖縄美ら海水族館」の巨大水槽「黒潮の海」と来場