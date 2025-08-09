Ｊ２リーグ第25節北海道コンサドーレ札幌は、Ｊ１昇格争いのライバル・長崎と敵地で対戦。高嶺選手のゴールで先制するも、終始押し込まれる展開が続き、１対２で逆転負けを喫した。岩政大樹監督「サポーターと選手、気合いが入り一体となって戦うことができた。最後まで勝ち点１ではなく、３を取りに行った選手たちを称えたいが、３が必要だったので非常に悔しい。良くできたところとできなかった