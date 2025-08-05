中国のシンクタンク・安邦智庫は、米製鉄大手USスチールを買収するなど対外投資に積極的に乗り出す日本製鉄からみた中国鉄鋼産業の状況を伝え、その問題性について考察する記事を掲載した。記事は、USスチールを買収した日本製鉄の橋本英二CEOが、グローバルな視点に立った発展戦略を立てているとし、その戦略が大きく二つに分けられると伝えた。まず、買収したUSスチールの経営改善とし、日本製鉄がUSスチールについて稼働率の低