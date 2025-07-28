イギリスで「オンライン安全法」に基づく年齢確認が2025年7月25日から始まったことを受けて、これまでと比べてVPNサービスの利用数が1400％に増加したことを、VPNサービス「Proton VPN」を提供するProtonが明らかにしました。Proton VPN Observatory (2025) | Proton VPNhttps://protonvpn.com/internet-censorship-observatoryProton VPN signups surge 1,400% as UK age verification law begins | Mashablehttps://mashable.com