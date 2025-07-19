60¼þÇ¯¤òÌÜÁ°¤Ë¤Ò¤«¤¨¤ë¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·ºî¡¢¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬¡Ù¤¬¸½ºßÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®Ãæ¤À¡£ºîÉÊ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤¬¤Ê¤¼ÃÏµå¤ò¼é¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¥·¥ê¡¼¥ºÁ´ÂÎ¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ëº¬¸»Åª¤ÊÌä¤¤¡£ÃÏµå¤ËÍî¤Á¤Æ¤­¤¿¥ª¥ª¥­¥À ¥½¥é¥È¡á¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬¤¬¡¢¥Û¥·¥ß ¥³¥¦¥»¥¤¤ä¥¤¥Á¥É¥¦ ¥¢¥æ¥à¤È¤¤¤Ã¤¿ÃÏµå¿Í¤¿¤Á¤È¤Î¸òÎ®¤ÎÃæ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅú¤¨¤ò½Ð¤¹¤Î¤«¤¬¡¢º£ºî¤ÎÂç¤­¤Ê¸«¤É¤³¤í¤À¡£¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó£Ò¡¿£Â¡Ù¡Ø¥¦¥ë