Image: Martin Nebelong / Screenshot by Gizmodo US 最近、AIのゴミ動画だらけでうんざりしてるよね。特にYouTubeは、AIによって大量生産される低品質な動画、いわゆるスロップ動画で溢れ返り、どんどん量産されていく今日このごろ。そんななかGoogle（グーグル）は、2025年7月15日のクリエイター向けの収益化ポリシーの更新で、このスロップ動画に対抗します。方針として、低品質な動画の