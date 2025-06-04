2025年6月3日、タレントで実業家の紗栄子が自身のYouTubeチャンネルを更新。ミラノを旅する姿を公開した。 【画像】“ミラノの銀座”を満喫する佐栄子 今回は、「N21（ヌメロ ヴェントゥーノ）」というブランドのショーを目的に訪れたようだ。宿泊したホテルは、バスタブ付きの豪華な部屋となっており、リビングでレコードを流しながら窓から見える絶景を紹介した。ショー当日は、緑色のワンピ&#125