レアル・マドリードを退団したクロアチア代表MFルカ・モドリッチの、ACミランへの移籍が迫っているようだ。『sky italia』は「今後24時間以内、遅くとも48時間以内には契約を締結できる」と報じた。ミランのSDイグリ・ターレがクロアチア入りし、すでに口頭合意に至ったとも報じられている。ミランはモドリッチに対し1年の契約を提示。移籍市場に詳しいジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によれば、さらに2027年夏までの