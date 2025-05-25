ミュージカル俳優チョン・ホジュンが、元交際相手から告発された。デートDVの被害を受けたと告発されたのだ。5月24日、ある女性A氏が自身のSNSに「チョン・ホジュンの元恋人」だと名乗り出て、交際中に暴力を受けたと主張。あざや傷が残る身体の写真も公開した。【関連】「性的暴行疑惑」が浮上した“韓国スター”一覧A氏は「演劇や公演のたびに差し入れのコーヒートラックをはじめとしたサポートをすべて行い、デート費用も私が全