8日、バチカンのサンピエトロ大聖堂に姿を見せ、信者らに手を振る新教皇レオ14世（共同）【ローマ共同】新たなローマ教皇を決める選挙（コンクラーベ）で選出された米国出身のプレボスト枢機卿（新教皇レオ14世）が、投票総数133票のうち105票を獲得したことが11日、分かった。バチカン情報筋が秘密投票の内幕を共同通信に明らかにした。プレボスト氏は2回目の投票以降、首位を維持し、最終的に圧倒的な支持を得たという。コン