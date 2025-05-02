¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ø¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡Ù¤Ç¤Ï¡¢USB Type-C¡ß3¡¢USB A¡ß1¤Î¹ç·×4¥Ý¡¼¥ÈÅëºÜ¤·¡¢¹ç·×ºÇÂçPD 145WÂÐ±þ¤Ç¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò2ÂæÆ±»þ¤Ë½¼ÅÅ¤¬¤Ç¤­¤ëUSB½¼ÅÅ´ï¡Ö700-AC045W¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£¢£PD 140W¤Î¹â½ÐÎÏÂÐ±þ1¥Ý¡¼¥È»ÈÍÑ»þ¤ÏºÇÂçPD 140W½ÐÎÏ¤ËÂÐ±þ¡£¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¥Î¡¼¥ÈPC¤Î½¼ÅÅ¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢ºî¶ÈÃæ¤Î½¼ÅÅÀÚ¤ì¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡£¹ç·×ºÇÂç½ÐÎÏ¤Ï145W¤Þ¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò2ÂæÆ±»þ