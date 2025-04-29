¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÎÀìÌç¥µ¥¤¥È¡ØCarpetas Blaugranas¡Ù¤Ï£´·î26Æü¡¢¥Ð¥ë¥µ¤¬¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤ÎMFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤ÈDF¥Û¥ó¡¦¥¢¥é¥ó¥Ö¥ë¤Î³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¡¢¡Ö¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£µÕ¤Ë¡¢¥½¥·¥¨¥À¤Ï¥Ð¥ë¥µ¤ÎDF¥¨¥ê¥¯¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤É¤Á¤é¤Î¥¯¥é¥Ö¤â¹ç°Õ¤ËÃ£¤¹¤ëÍÑ°Õ¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥¿¥ë¥³¥ê¥¢¡Ù¤¬ÃíÌÜ¡£¡ÖÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î²÷µó¤À¡ª¥¯¥Ü¤Î°ÜÀÒ¤¬¸½¼Â¤Ë¡© ¤º¤Ã¤ÈÁ°¤«¤é¶½Ì£