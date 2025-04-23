Ã»¤¤ºî¶È»þ´Ö¤Ç´°Î»¤¹¤ë¡¢½Õ¤Î°áÂØ¤¨¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢À°Íý¼ýÇ¼¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¦ÌÚÂ¼½¼»Ò¤µ¤ó¡Ê¸½ºß50Âå¡Ë¡£¤³¤³¤Ç¤ÏÌÚÂ¼¤µ¤ó¤¬¼ÂÁ©¤¹¤ë¡¢²÷Å¬¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤ËÆ³¤¯Éþ¤Î¸«Ä¾¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¡¢¼ýÇ¼¥°¥Ã¥º¤ÎÁª¤ÓÊý¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤ÏÉþ¤Î¸«Ä¾¤·¡£¡ÖÃå¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¡×¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ëÉý115cm¤È¾®¤Ö¤ê¤Ê¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤Ë¡¢¥ª¡¼¥ë¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÉþ¤ò¤¹¤Ù¤Æ¼ýÇ¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢°áÂØ¤¨¤Ï¡Öº£Ãå¤ëÉþ¡×