タレントのヒロミ（60）が18日、フジテレビ「ザ・共通テン！」（金曜後19・00）に出演。坂上忍について語った。「旅が人生の転機になった人たちSP」と題してゲストの旅行に密着。韓国ドラマに「ハマっている」と言い、念願だった韓国旅行を叶えたヒロミに同行したのは坂上と丸山桂里奈で、韓国歴「30年」だという坂上のガイドで観光を楽しんだ。一行は坂上おすすめの明洞にある飲食店へ。ヒロミは韓国名物・チャプチに舌鼓を