18日、衆議院本会議にて日本学術会議の解体・法人化が議論され、その中で立憲民主党の市來伴子議員が「菅政権時の学術会議の任命拒否問題」について追及した。【映像】答弁をかき消すほどの“怒声”の瞬間市來議員は日本学術会議法案について「本法案は、76年もの歴史を刻んできた日本学術会議を国の特別の機関から特殊法人に変更する法案だが、そもそも学術会議を法人化する立法事実はどこにあるのか？ 菅義偉政権において、2