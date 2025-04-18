タレントの北斗晶が16日に自身のアメブロを更新。会員制倉庫型スーパー『コストコ』で大行列になっていた試食品を購入したことを明かした。【映像】北斗晶、初孫･寿々ちゃんに作った手料理披露この日、北斗は「コストコの試食でね。大行列になってたこれ」と購入品の写真を公開し「キウイで大行列！？なんで！？と思ったら…ルビーキウイという中が赤いキウイ」（原文ママ）と説明。「試食は並び過ぎてて貰えなかったけど気に