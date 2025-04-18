◇セ・リーグDeNA9―1巨人（2025年4月17日東京D）DeNAの筒香が今季13試合、40打席目で待望の1号ソロを放った。前日、三浦監督に鉄板焼き店に誘われ「ホームラン頼む」と託され、3回1死から横川のスライダーを右翼席に運んだ。東京ドームでは19年7月6日以来2112日ぶりの一発に「迷惑をかけていた。（1号まで）長かった。おいしいお肉を食べさせてもらったので」と感謝した。前カードから打撃練習で一歩投手寄りに立ち