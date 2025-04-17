ブンブンジャーとキングオージャーが一挙勢揃いしたVシネ『爆上戦隊ブンブンジャーVS キングオージャー』完成披露舞台挨拶のオフィシャルレポートが到着！アツい戦隊たちが集う熱狂の舞台をお届けしよう。☆舞台挨拶の様子をチェック！（写真17点）＞＞＞スーパー戦隊 ”VSシリーズ” 第31作目となるVシネクスト『爆上戦隊ブンブンジャーVS キングオージャー』が、5月1日（木）より新宿バルト9ほかにて期間限定上映、10月29日（