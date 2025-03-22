タレントのギャル曽根が２１日深夜放送のＴＢＳ系「有田哲平とコスられない街」にゲスト出演し、家族の衝撃の爆食ぶりを明かして、くりぃむしちゅーの有田哲平を驚かせた。前週に引き続き、ギャル曽根が案内人となり、１０年間通っているという自由が丘でロケ。この日は、行きつけの焼き肉屋を紹介した。大食いタレントとして知られるギャル曽根は、家庭の食事情について告白。「うち長男がもうすぐ中学生なんですよ。めちゃ