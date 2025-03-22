歌人の俵万智さんが街なかで取ったとっさの行動が、ネットユーザーの心をつかんでいます。【写真】「気になって見たら…」（実際の投稿全文）俵さんは3月18日、自身のX（@tawara_machi）を更新。「3歳くらいの男の子とすれ違った時、ポケットからコロロンと何かが落ちた。気になって見たら石ころだったんだけど、それが見事なハート型。間違いなく宝物だと思って、追いかけて渡したよ。一緒にいたお母さんにも、めっちゃ感謝された