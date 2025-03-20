【家電コンサルのお得な話・242】東京都は、2月17日に公式アプリ「東京アプリ」をリリースした。特徴は、東京都が主催する、社会的意義のあるキャンペーンへの参加を促すインセンティブとして独自のポイント「東京ポイント」を付与する点にある。●獲得したポイントは共通ポイントや入場チケットなどに交換可能東京都の報道発表資料によると、2024年度は、ウォーキングイベントなど、健康づくりを中心に約10の事業が東京アプリを