大谷翔平が明かした高級品米大リーグのドジャース―カブス戦が19日まで東京ドームで行われた。18日の第1戦終了後、大谷翔平投手は「From Mamiko」と記された逸品を紹介。ファンからは「素敵なセンス」「美味しそう」と反響が集まっている。ドジャース選手の夫人会「ドジャース・ワイブズ」のオリジナルロゴが描かれた黒い箱。その上には「From Mamiko」と記されていた。中にはイチゴなどが散りばめられた豪華なケーキが入って