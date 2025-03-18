吉成名高インタビュー・後編（全３回）ムエタイ界の至宝・吉成名高がONE初参戦 © Yuko YASUKAWA／集英社ムエタイで"日本人初""タイ人以外初"という数々の偉業を成し遂げて来た吉成名高。目下35連勝中と連勝街道をばく進しているが、その道のりは決して順風満帆だったわけではない。タイでのはじめての試合で味わった敗北、そこから学び、ファイトスタイルを進化してきた。そして、今、ONEという新たなステージに立つ。だ