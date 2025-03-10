»Í¹ñ4¸©¤Î¹â¹»¤¬ÃÏ°è»ñ¸»¤ò³è¤«¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÈ¯É½¤·¡¢Ì¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë²ñ¹ç¤¬3·î10Æü¡¢ÆÁÅç»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²ñ¹ç¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ÎÌäÂê²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¼ã¼Ô¤Î³èÆ°¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤¬¸©Æâ¤Ç½é¤á¤Æ³«¤­¤Þ¤·¤¿¡£10Æü¤Ï¡¢ÆÁÅç»Ô¤Î²ñ¾ì¤Ç»Í¹ñ4¸©¤Î¹â¹»¤¬Æü¤´¤í¤Î³èÆ°¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡¢°¦É²¸©¤Î¹â¹»¤ÏÆÃ»º¤ÎÊÆ¤òPR¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥é¥¤¥¹¥Ðー¥¬ー¤òÈÎÇä¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢µÈÌîÀî¹â¹»¤Ï¡¢