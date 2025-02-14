「足の裏の匂いがする！ このスタジオ！」2月13日に放送された『Nスタ』（TBS系）で、井上貴博アナウンサーとともにキャスターをつとめるホラン千秋が、番組冒頭、スタジオに充満する匂いについて、このように感情を爆発させた。「『Nスタ』は15時49分からの放送ですが、この日は、同局の同じスタジオで8時から9時55分に放送されている『ラヴィット！』で、お笑いコンビ、ニューヨーク・嶋佐和也さんのお気に入りという、北九州