徳島県板野町が3町村の合併で誕生してから70周年を迎えたことを祝う記念式典が11日、開かれました。この式典は1955年2月11日に板西町と松坂村、栄村の1町2村の合併により板野町が誕生したことを祝おうと10年ごとに行われています。70周年となるこの日、板野町文化の館のさくらホールには関係者およそ300人が出席。オープニングセレモニーでは板野中学校吹奏楽部による演奏や板野町70年の歴史を振り返る映像が流