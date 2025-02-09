X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¾å¤Ç2·î7Æü¤´¤í¡¢¡Ô´é¤¬ÎÉ¤¤¡Õ¡Ô¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¡Õ¤Ê¤É¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃËÀ­YouTuber¤¬¤¤¤ë¡£¡Ô°ìÂÎ²¿¼Ô¤Ê¤ó¤À¡Ä¡Õ¤ÈÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤ÎÈà¼«¿È¤Ï¡¢¡ÖÄìÊÕYouTuber¡×¤ò¼«¾Î¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö»°±º½ÕÇÏ¡ÜÌÜ¹õÏ¡¡×¤ÈÏÃÂê¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¤ëYouTuber¡Ö´é¤À¤±¤Ç¸«¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ö¤¢¤ë°ìÈÌ¤ÎX¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¡ÔYouTube¤Î¤ª¤¹¤¹¤á°ìÀ¸¤³¤¦¤¤¤¦Æ°²è½Ð¤Æ¤­¤Æ¤Û¤·¤¤¡Õ¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¥Ð¥º¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢