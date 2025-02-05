韓流ブームやSNSの影響で、日韓カップルは増加の一途をたどっています。とくに、一部の韓国人男性の間で日本人女性への関心が高まっており、その理由として「恋愛観の違い」を挙げる声が聞かれます。両国の女性との交際経験を持ち、日本人女性と結婚したアルファさん（30代）は、日本人女性と韓国人女性では相手との向き合い方に明らかな違いがあると指摘します。◆交際すると趣味を捨てざるを得ない韓国人男性アルファさん：私は