卓球シンガポール・スマッシュ第7日（2025年2月5日シンガポールシンガポール・スポーツ・ハブ）女子シングルスの2回戦が行われ、世界ランク8位の伊藤美誠（スターツ）が3―1で同ランク60位のジャン・モー（カナダ）を下してベスト16進出を果たした。第1ゲームを11―13で落とすも、第2ゲームを11―8で奪い返す。試合ポイントに挙げたのは、接戦となった第3ゲーム。7―10のビハインドから4連続ポイントでリードし、16