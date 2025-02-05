地方から首都圏に出て就活するのは費用も時間もかかって負担が大きいものだ。それなのに「社長の一言」で簡単に落とされたら堪らない。東北出身で、現在は東京都に住む30代の女性（営業／正社員・職員／年収400万円）は、まだ就活生だった頃、信じられない面接を受けたと振り返る。「当時は東北の片田舎に住み、学校も東北に」あったという。あるとき「某大手企業の最終面接」が東京本社であった。役職者が面接官として並ぶ中、そ