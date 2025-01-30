『ザ！世界仰天ニュース』のMCを務めていた中居正広（左）と笑福亭鶴瓶週刊女性PRIME

中居正広氏の騒動の余波？広告から鶴瓶削除のスシローに「過剰反応」の声

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • スシローの広告から笑福亭鶴瓶が消えた件について、週刊女性PRIMEが報じた
  • 中居正広氏の騒動の影響を受けたと見られ、Xでは鶴瓶に同情の声が
  • また、「スシロー、過剰反応すぎて呆れる」などスシローに対し批判の声も
記事を読む

関連の最新ニュース

中居正広氏に「9000万円トラブル」報道

おすすめ記事

  • 中居正広の“危うさ”を警告していた木村拓哉
    木村拓哉、“中居正広の危うさ”を警告していた　女性への横柄な接し方を「改めた方がいい」と忠告するも中居は激高、2人の間の溝は決定的に 2025年1月30日 7時15分
  • ヒロミ「何もわからない」から一転、中居正広とのBBQ釈明「一睡もできず」不安吐露も寄せられた “冷ややかな視線” のわけ
    ヒロミ「何もわからない」から一転、中居正広とのBBQ釈明「一睡もできず」不安吐露も寄せられた “冷ややかな視線” のわけ 2025年1月29日 17時40分
  • 元フジテレビの渡邊渚アナウンサー
    「被害の内容の酷さに戦慄」渡邊渚のエッセー本に受ける衝撃、心の弱い人への“注意書き”も 2025年1月29日 12時4分
  • かつて中居との交際が報じられた、元フジテレビの中野美奈子アナ（時事通信フォト）
    元フジテレビ超人気アナ・中野美奈子（45）に直撃　“フジ上納システム”はあったのか　“中居正広との本当の関係”は？「今のアナはすごいストレスを感じている」 2025年1月30日 7時15分
  • 「心折れた」“破壊行為”相次ぎレトロミュージアム閉館へ…問われる“利用者のマナー” 子どもを注意した館長に親が逆ギレ「触れるような状態にしておくな」
    「心折れた」“破壊行為”相次ぎレトロミュージアム閉館へ…問われる“利用者のマナー” 子どもを注意した館長に親が逆ギレ「触れるような状態にしておくな」 2025年1月28日 18時41分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 横柄な態度 中居氏に木村警告か
    2. 2. 中居氏巡るヒロミの釈明 賛否
    3. 3. 渡邊渚の著書に注意書きの章
    4. 4. 中居氏と交際? 中野美奈子を直撃
    5. 5. おもちゃ博物館閉館「心折れた」
    6. 6. 中居氏は無実? 引退撤回求める声
    7. 7. 渡邊渚 発症きっかけの日に言及
    8. 8. KALDIやめよ? 子が親を止めた訳
    9. 9. 朝ドラから消えた…環奈に憶測も
    10. 10. セブン高級化で客離れ 残酷結末
    1. 11. 文春の訂正問題 編集長が声明
    2. 12. 笑福亭鶴瓶 スシローHPから削除
    3. 13. 中居氏BBQでのヒロミ 鶴瓶明かす
    4. 14. 特に文春新潮 松浦氏怒りの警告
    5. 15. フジ会見後 女性が心境を告白か
    6. 16. 朗希「宿題」持ち逃げに球団激怒
    7. 17. 鶴瓶削除 スシロー対応に呆れ声
    8. 18. 古市氏ブッコミ フジ解説員動揺
    9. 19. モテない娘 母の「執念」で結婚
    10. 20. バド渡辺 日本代表辞退を公表
    1. 1. おもちゃ博物館閉館「心折れた」
    2. 2. 交際相手の娘と性交は罪 初判断
    3. 3. 丹羽孝希「違法と分からず」
    4. 4. 丹羽孝希を送検 賭博を認める
    5. 5. 「肺NTM症」中高年女性で感染増
    6. 6. 「タモリさん生前贈与」詐欺被害
    7. 7. フジの橋下氏重用 日枝氏の影響?
    8. 8. ミャクミャク着用して会見 波紋
    9. 9. お前ばかか? ReHacQ生配信で暴言
    10. 10. 道路陥没巡り喝破 消防の大失態
    1. 11. 米で軍ヘリと旅客機衝突 墜落か
    2. 12. 卓球の丹羽孝希を書類送検
    3. 13. 女性が深夜に外で半裸 警察激怒
    4. 14. フジ会見 記者まるでカスハラ?
    5. 15. 道路陥没「深さが想定の2倍」
    6. 16. 市長務める夫不倫 妻が許した訳
    7. 17. 政府 フジへの広告出稿とりやめ
    8. 18. 家帰りたい 道路陥没に嘆く住民
    9. 19. 山中に切断死体 昨年12月死亡か
    10. 20. 陥没現場でさらに崩落か　2つの穴がつながり1つに
    1. 1. モテない娘 母の「執念」で結婚
    2. 2. 「パパ活女子」迎える悲しい結末
    3. 3. 家購入もまさかの事態に悲鳴
    4. 4. 無印良品 謝罪&使用中止呼びかけ
    5. 5. バナナ口に出し入れ 投稿に非難
    6. 6. 佳子さま 公務ドタキャンの波紋
    7. 7. 大阪万博 定価割れ転売が相次ぐ
    8. 8. 記事訂正 堀江氏が「クソ文春」
    9. 9. 体調悪いマンボウ「人」見て回復
    10. 10. 「大阪維新の会」内部から突き上げを喰らった 橋下市長の統一教会問題
    1. 11. 車の「検査標章」貼付位置変更に
    2. 12. 1日で元がとれるサブスクが話題
    3. 13. 与野党、旧安倍派会計責任者の参考人招致で対立…予算案の実質審議ずれ込みも
    4. 14. AEDでわいせつ罪 ABEMAに違和感
    5. 15. 国民民主、手取り増が｢最重要の政治課題｣　2025年度活動方針案
    6. 16. 日韓 あいまいなまま結んだ協定
    7. 17. 「自殺ない社会を」加藤氏に批判
    8. 18. パリピ孔明作者も挑戦したい問題
    9. 19. 「世襲批判は受けるしかない」中曽根康隆議員が語る、政治家として働くということ - BLOGOS編集部
    10. 20. 伝説に残るフジ会見 最悪のワケ
    1. 1. 排泄物散乱の檻 少女死亡に騒然
    2. 2. インド宗教祭に殺到 30人が死亡
    3. 3. 人魚が巨大魚に食べられた? 中国
    4. 4. メタ 米大統領に39億円支払いへ
    5. 5. ドイツ首相「本当にうんざり」
    6. 6. 「わざとぶつける」韓国投手の今
    7. 7. 米 強烈なにおいの死体花が開花
    8. 8. キス3秒前 元俳優との写真大放出
    9. 9. 居住可能か スーパーアース発見
    10. 10. 生きたトガリネズミ 撮影に成功
    1. 11. 欧州で最悪の嵐が猛威 死者も
    2. 12. 自殺同然の行動 北朝鮮兵の戦術
    3. 13. なぜ 29日に大惨事集中する韓国
    4. 14. 米F35戦闘機が墜落 操縦士は脱出
    5. 15. DeepSeekのAIアプリ 不正解が83%
    6. 16. 米首都近郊で小型機墜落と報道
    7. 17. オープンAIのデータを不正入手か
    8. 18. 日韓で正反対の評価も追悼館設立
    9. 19. 北朝鮮 人糞集めキャンペーン
    10. 20. 世界最大の宗教行事で35人が死亡
    1. 1. セブン高級化で客離れ 残酷結末
    2. 2. NHK「ネット受信料」徴収に動き
    3. 3. メルカリで30万円利益 確定申告?
    4. 4. 東大卒62歳夫に年金6万妻見切り
    5. 5. 今さらリモート廃止で社内大混乱
    6. 6. ついに発表！5ドアの｢ジムニー｣265万1000円
    7. 7. 電通マン住むタワマンで重大事件
    8. 8. 節約達人 行く場所行かない場所
    9. 9. やっていい借金&ダメな借金 違い
    10. 10. 子どもへ魔法の言葉 扱いに注意
    1. 11. 「マツダ」エンブレム変更へ
    2. 12. 記念硬貨 高値がつく可能性も
    3. 13. コタツは暖房よりも節約になる?
    4. 14. 一流の休憩時間 1分で集中力戻す
    5. 15. 税金取りたい…大谷の契約に反発
    6. 16. 内部通報件数多い企業ランキング
    7. 17. 30歳年収が高い企業 近畿TOP500
    8. 18. USJクルー不足 梅田で募集説明会
    9. 19. 新築物件購入→2年で六畳二間に
    10. 20. 月収19万46歳 初任給30万に怒り
    1. 1. DeepSeekの「R1」搭載チャットボットを使い、ChatGPTと比べてみた
    2. 2. iPadとApple Pencilが最大28%OFF
    3. 3. Blueskyユーザー 3000万人突破
    4. 4. Amazon AirTagが18%オフでお得に
    5. 5. YouTubeに3時間飛ばせない広告か
    6. 6. Amazonで「SwitchBot」がセール
    7. 7. iPhoneSE4はノッチあり? 2つの噂
    8. 8. 「NVIDIA GeForce RTX 5080」レビュー！ 素の性能でもRTX 4080 SUPERを若干凌駕、DLSS 4でRTX 4090すら圧倒
    9. 9. 複数のURL読み取れる「QR」話題
    10. 10. トランプ大統領のアカウント停止めぐる訴訟が和解、メタが３９億円支払い
    1. 11. コロナ禍で倒産危機の企業…オンキヨー、ANA、日本郵政も？
    2. 12. Win11バッテリー表示 正式機能に
    3. 13. 液晶画面をワンボタンで電子ペーパーに切り替え。TCLの新技術がすごい
    4. 14. Touch Diamond用クレードルが登場
    5. 15. 「イノセンス」「GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊」4Kリマスター版が劇場公開。2月28日から
    6. 16. 楽天、法人向けのAIサービス提供開始‐1人あたり月額1100円から
    7. 17. スマートキーが横並びで2個入る！強靭×撥水スマートキーケース
    8. 18. 使えるOffice閲覧！ビジネスの世界標準　BlackBerry 8707h【ケータイラボ】
    9. 19. ウエアラブルへ AQUOSケータイ FULLTOUCH SoftBank 931SH【ケータイラボ】
    10. 20. 14インチまでのパソコンがスッと収まる極薄仕立てのビジネスバッグ「EL VIENTE Luft nano」
    1. 1. バド渡辺 日本代表辞退を公表
    2. 2. 水原被告 大谷「婚前契約」暴露
    3. 3. 古橋の移籍金「世界記録」だった
    4. 4. 大谷結婚 水原被告が裏事情告白
    5. 5. トヨタ会長 イチロー氏に車支給?
    6. 6. ベロ酔い客から数千万 悪質手口
    7. 7. 高梨沙羅の自宅がほぼスイート
    8. 8. 本田真凜のコスプレにファン歓喜
    9. 9. 大谷の朝食にも関心 米記者驚き
    10. 10. 坂本&田中 幼なじみコンビが決起
    1. 11. 楽天公式チア「めっちゃ可愛い」
    2. 12. いてまえ打線は有名だが防御率は
    3. 13. 古賀を継ぐ新エース スターは誰
    4. 14. 札幌でeスポーツ世界大会開幕　賞金総額3億円かけ5日間熱戦
    5. 15. 「ありがとう。私は彼らをとても愛している」19歳谷川萌々子、バイエルン同僚から感謝されたワケ
    6. 16. ネイマール 12年ぶり古巣復帰へ
    7. 17. ドジャースのアキレス腱 守備か
    8. 18. フェンサー女子 イメチェン話題
    9. 19. 石山泰稚「話しかけたいけど」
    10. 20. 薬師寺容疑者 女性と密着投稿も
    1. 1. 横柄な態度 中居氏に木村警告か
    2. 2. 中居氏巡るヒロミの釈明 賛否
    3. 3. 渡邊渚の著書に注意書きの章
    4. 4. 中居氏と交際? 中野美奈子を直撃
    5. 5. 中居氏は無実? 引退撤回求める声
    6. 6. 渡邊渚 発症きっかけの日に言及
    7. 7. 朝ドラから消えた…環奈に憶測も
    8. 8. 文春の訂正問題 編集長が声明
    9. 9. 笑福亭鶴瓶 スシローHPから削除
    10. 10. 中居氏BBQでのヒロミ 鶴瓶明かす
    1. 11. 特に文春新潮 松浦氏怒りの警告
    2. 12. フジ会見後 女性が心境を告白か
    3. 13. 朗希「宿題」持ち逃げに球団激怒
    4. 14. 鶴瓶削除 スシロー対応に呆れ声
    5. 15. 古市氏ブッコミ フジ解説員動揺
    6. 16. バチェラー「デキ婚を狙ってた」
    7. 17. 筧美和子 男性に裸10秒見られる
    8. 18. 中居氏の問題「鶴の一声が必要」
    9. 19. 元「和牛」水田 濱家に怒り心頭
    10. 20. 中居氏の騒動 1番ビビるのは鶴瓶
    1. 1. 40代女性「オバ見え」するワンピ
    2. 2. 夫の単身赴任先で目撃 驚愕光景
    3. 3. 「毛穴の角質も取れて優秀♡」使用感も洗い上がりも大満足な【クレンジング】ベスト3
    4. 4. 「英語が話せない」見返した話
    5. 5. バズる予感 ユニクロジャケット
    6. 6. 「都心の人は軟弱」その後大事件
    7. 7. 悪口ばかりの女友達にうんざり
    8. 8. 音無 公表できなかった乳がん
    9. 9. 優しい彼氏 実は最低男だった
    10. 10. 運がいい人 共通の考え方の特徴
    1. 11. なぜ? 美人じゃなくてもモテる訳
    2. 12. 「この子はナシ」悟った瞬間9つ
    3. 13. 食べつくし夫が食べたプリンは…
    4. 14. 10年不倫 女友達の恋にドン引き
    5. 15. ぽっこりお腹を解消 簡単習慣
    6. 16. 最強イケメン 40代男性俳優の1位
    7. 17. 予定なさすぎ 彼氏に戸惑う瞬間
    8. 18. 恋愛体質の女子 やりがちな行動
    9. 19. 親切なママ友逆に怖い 疑心暗鬼
    10. 20. 妻子捨てるも「ダメだ…」即後悔
    x