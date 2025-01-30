福岡県産のブランドイチゴ「あまおう」を高鮮度の状態で届け、販売促進につなげようと、ＪＡ全農ふくれん（福岡市）や県は２９日、首都圏向けの空路輸送を試験的に始めた。３月にかけて計１０日間実施し、品質やコストを検証した上で、来シーズン以降の本格導入を検討する。輸送力の低下が懸念される「２０２４年問題」の影響で陸路の輸送時間が延びたり、コスト上昇が懸念されたりする中、複数の輸送ルートを確保し、ブランド