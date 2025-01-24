¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÏ·ÊÞ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCaffarel(¥«¥Õ¥¡¥ì¥ë)¡×¤ÎÆüËÜ¤Ç¤ÎÁíÍ¢ÆþÂåÍýÅ¹¶È¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ë³ô¼°²ñ¼Ò»³ËÜ¾¦Å¹¤Ï1·î29Æü¡¢¥Ð¥Ã¥°¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖBall&Chain(¥Ü¡¼¥ë¥¢¥ó¥É¥Á¥§¡¼¥ó)¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊÂè4ÃÆ¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£»É½«¤ò»Ü¤·¤¿¥Ð¥Ã¥°¤Ë¡¢¥«¥Õ¥¡¥ì¥ë¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥»¥Ã¥È¡£²Á³Ê¤Ï5,940±ß(ÀÇ¹þ)¡£¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï1·î29Æü12»þ¤ËÈ¯Çä¡£¥«¥Õ¥¡¥ì¥ë¡Ö¿À¸ÍËÌÌîËÜÅ¹¡×¡Ö¿À¸ÍµïÎ±ÃÏÅ¹¡×¤Ç¤Ï1·î30Æü11»þ¤«¤é