¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÍ­ÎÏ»æ¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤¬¡Ö2025Ç¯¤Ë¹Ô¤¯¤Ù¤­52¤«½ê¡×¤òÈ¯É½¤·¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤ÏÉÙ»³¤ÈÂçºå¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤Ï7Æü¡¢¡Ö2025Ç¯¤Ë¹Ô¤¯¤Ù¤­52¤«½ê¡×¤òÈ¯É½¤·¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤ÎÎ¹¹ÔÀè¤ÎÃæ¤Ç30ÈÖÌÜ¤ËÉÙ»³»Ô¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÉü¶½¤Î°ì´Ä¤Ç´Ñ¸÷µÒ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢·¨¸¦¸ã»á¤¬Àß·×¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¡ÖÉÙ»³»Ô¥¬¥é¥¹Èþ½Ñ´Û¡×¤ä¡¢ËèÇ¯9·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂåÉ½Åª¤Ê¹Ô»ö¡Ö¤ª¤ï¤éÉ÷¤ÎËß¡×¤Î¤Û¤«¡¢¤ª¤Ç