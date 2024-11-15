異色のコラボにサッカー界・競馬界双方からの注目が集まっている。競馬ジャーナリストの平松さとし氏は15日、自身のX（旧Twitter）を更新。JRA（日本中央競馬会）所属の団野大成騎手とイングランド1部マンチェスター・ユナイテッドの監督を長年務めていたサー・アレックス・ファーガソン氏との2ショットを公開した。サッカー⚽️少年だった団野騎手、元マンチェスターUの名将アレックス・ファーガソン氏と対面。氏はス