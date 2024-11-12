元テレビ朝日の玉川徹氏が１２日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」で、国民民主党の玉木雄一郎代表の不倫相手が高松市観光大使を解任される可能性があることに「ぼくは不公平な感じがします」と述べた。この日は不倫を「おおむね事実」と認め、謝罪した玉木代表の問題を取り上げた。お相手は元グラドルのタレント・小泉みゆきで、小泉を観光大使に起用している高松市は事実関係を確認中とし、解任も含めて検討してい