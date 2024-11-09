「金作るかあ。」から闇バイトへ首都圏で相次いでいる「闇バイト」による凶悪事件。今月5日、東京都葛飾区の住宅で2日に発生した強盗事件で、強盗致傷と住居侵入の疑いで、新たに「実行役」の男が逮捕された。逮捕されたのは新宿区の無職・本橋日尚太（ひなた）容疑者（23歳）。警視庁によると、本橋容疑者は取り調べに対し、「金が欲しくて事件の3日前にSNSで『即日バイト』と検索して応募した」などと供述している。今のところ本