アルファブロス（株）（TDB企業コード：652016621、資本金900万円、大阪府大阪市天王寺区大道1−7−13−9F、代表清水光志氏）は、10月26日に大阪地裁へ自己破産を申請し、11月1日破産手続き開始決定を受けた。破産管財人は宇都宮一志弁護士（清和法律事務所、大阪府大阪市中央区道修町1-6-7JMFビル北浜01 9階、電話06-4706-7727）。財産状況報告集会期日は2025年2月27日午後2時40分。当社は、2015年（平成27年）2月創業、同