ローソン」は、11月5日（火）から、冷凍食品の新作「生チーズケーキ」を、全国の店舗で発売する。本商品は、冷凍・半解凍・全解凍の3段階で食べることができ、それぞれ異なる食感や味わいを楽しむことができるという。今回クランクイン！トレンドは「生チーズケーキ」を一足先に試食！実際に3段階の状態で食べ比べてみた。【写真で見比べる】冷凍・半解凍・全解凍の断面■冷凍今回登場する「生チーズケーキ」は、北海道十