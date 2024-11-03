現地時間11月2日、米デルマー競馬場で行われた第12R・ブリーダーズカップダートマイル（G1・ダ1600m）で、日本から参戦した坂井瑠星騎乗のテーオーサンドニ（牡5・栗東・高柳大輔）は着外に敗れた。勝利したのはJ.ロザリオ騎乗のフルセラーノ（牡5・J.サドラー）で、勝ちタイム1:35.48（良）。【動画】テーオーサンドニは果敢に逃げの手を打つも着外…BCダートマイル直線入口まで先頭で粘るも…坂井瑠星騎乗のテーオーサンドニ