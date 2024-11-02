全国のローソン店舗（一部店舗・ナチュラルローソンローソンストア100は除く）で、TVアニメ『ダンダダン』とのコラボ企画が2024年11月12日（火）から開催される。本作は、累計発行部数320万部、閲覧数4億4000万を超える、集英社のマンガアプリ『少年ジャンプ＋』にて連載中（毎週火曜日更新）、龍幸伸先生の人気漫画。霊媒師の家系に生まれた女子高生・モモ＜綾瀬桃＞と、同級生でオカルトマニアのオカルン＜高倉健＞。モモが