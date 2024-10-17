衆議院が解散した10月9日、参議院議員の今井絵理子がXを更新。《第214回臨時国会が閉会しました。本日、衆議院が解散し10月15日公示、27日投開票の総選挙が行われます。皆さんの一票が未来をつくります》とポストした。何の違和感も感じさせない文面だが、同ポストと一緒にアップされた写真が大炎上している。「今井さんは、議員会館とおぼしき場所で撮った2枚の写真をアップ。光の差し込む窓際をバックにした決め決めのカット