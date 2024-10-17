この記事をまとめると ■インバウンドによるレンタカーの「乗り捨て」が問題視されている ■日本在住の外国人の増加によりクルマの運転でも多様性を重んじる必要が出てきている ■世界の誰もが理解できる交通法規に改めていく必要がある 日本ならではの交通ルールが通用しなくなりつつある インバウンド（訪日外国人観光客）の増加に伴い、インバウンドによるレンタカーにまつわるトラブルも顕在化しているようだ。あえて慣れな